Fraude sociale : Gabriel Attal veut doubler le nombre de redressements d'ici à 2027

La fraude aux prestations sociales seule est évaluée entre 6 et 8 milliards d'euros par an selon la Cour des comptes.

Gabriel Attal, le 9 mai 2023, à Ivry-sur-Seine ( AFP / bERTRAND GUAY )

"On part de loin, on est parti de loin". A l'occasion de la présentation de son plan de lutte contre la fraude sociale , le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal a affirmé vouloir doubler le nombre de redressements d'ici à 2027.

"Un chantier à 10 ans"

Interrogé sur le sujet à l'antenne de RMC/BFMTV , le ministre fait valoir l'action de l'exécutif. "On a beaucoup progressé ces cinq dernières années. Sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le montant des redressements, c'est-à-dire de la fraude qu'on identifie, a augmenté de 35%. C'est beaucoup, mais je souhaite qu'on aille encore plus loin, et que dans ce quinquennat qui s'ouvre, on augmente de 100%" , a lancé Gabriel Attal, mardi 30 mai.

Le ministre avait annoncé cet objectif dès lundi, dans un entretien accordé au Parisien/Aujourd'hui en France .

"C'est un chantier à 10 ans pour lequel je fixe une première étape: en 2027, nous aurons deux fois plus de résultats qu'en 2022", a t-il expliqué dans les colonnes du quotidien d'information, en promettant la création de mille postes supplémentaires durant ce quinquennat et un investissement d'un milliard d'euros dans les systèmes d'informations.