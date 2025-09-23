Fraude : le paiement mobile et le virement instantané sont-ils des moyens de paiement à risque ?

Ya t-il plus de fraude avec les virements instantanés ou les paiements mobiles plutôt qu'avec les autres moyens traditionnels ? ( Crédits photo: © contrastwerkstatt- stock.adobe.com)

Plus simples, plus pratiques, plus rapides… le paiement mobile et le virement instantané ont de nombreux avantages. Mais qu'en est-il du risque de fraude en comparaison avec d'autres modes de paiement ?

Apparus il y a plusieurs années, le virement instantané et le paiement mobile ont vu leur usage exploser. En l'espace de 5 ans, le nombre de paiements par mobile a ainsi bondi de 1 817 %, et de 1 229 % pour le virement SEPA instantané. Pourtant, une certaine défiance existe encore à leur encontre de la part des consommateurs, qui craignent que leur compte bancaire ne soit vidé par des escrocs. La vérité sur le risque de fraude associé à ces 2 nouveaux moyens de paiement.

Le paiement mobile, un des moyens de paiement les plus sûrs

Moderne et pratique, le paiement mobile présente en outre l'avantage de la simplicité d'utilisation. En installant une application dédiée et en y enregistrant les numéros de leur carte bancaire, les détenteurs de smartphones peuvent payer en magasin en apposant simplement leur téléphone portable sur le terminal de paiement du commerçant. Un fonctionnement qui suscite néanmoins des craintes chez de nombreux consommateurs, encore réticents à utiliser le paiement mobile.

Pourtant, le paiement par mobile est l'un des moyens de paiement les plus sûrs. Voici ce que révèlent les statistiques publiées par la Banque de France (BDF) par l'intermédiaire du rapport 2024 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP). Pour 100 000 euros payés avec un mobile, l'Observatoire relève ainsi seulement 16 euros de fraude. Un chiffre légèrement supérieur à celui des paiements par carte bancaire de proximité, c'est-à-dire en magasin (11 euros pour 100 000 euros).

Pour comparaison, le recours au chèque, moyen de paiement traditionnel par excellence, fait encourir des risques de fraude bien plus grands (69 euros détournés pour 100 000 euros payés). Et les risques sont encore plus importants en utilisant sa carte bleue sur internet (155 euros fraudés pour 100 000 euros payés en ligne). Le risque de fraude est donc très largement surestimé en matière de paiement mobile, notamment grâce aux mécanismes de sécurité permettant de valider une transaction (code confidentiel, donnée biométrique…).

Un niveau de fraude plus élevé pour le virement SEPA instantané

Vous voulez transférer de l'argent sur le compte bancaire d'une personne de façon immédiate ? Bonne nouvelle : depuis plusieurs années, vous pouvez recourir au virement instantané en lieu et place du virement SEPA traditionnel. Grâce au virement instantané, nul besoin pour le bénéficiaire de patienter entre 2 et 3 jours pour recevoir l'argent envoyé. En quelques secondes, la somme est créditée sur son compte courant. Cerise sur le gâteau : depuis le début d'année 2025, les virements instantanés sont systématiquement gratuits.

Cependant, le virement instantané n'a pas que des avantages. Son fonctionnement rend le transfert d'argent irrévocable. Autrement dit : en cas d'erreur dans les coordonnées bancaires ou d'escroquerie, il est extrêmement difficile de récupérer son argent. Résultat ? Le virement instantané est l'un des modes de paiement préféré des escrocs qui, par manipulation, font valider un transfert d'argent immédiat à leur victime vers leur compte bancaire.

Le niveau de fraude au virement instantané est d'ailleurs en hausse en 2024 selon le rapport de la Banque de France, avec 46 euros détournés pour 100 000 euros envoyés. Pour comparaison, en 2023, le niveau de fraude était de 39 euros pour 100 000 euros. Bien que plus risqué que le paiement mobile, le virement instantané reste toutefois plus sûr que le paiement par carte bancaire (53 euros pour 100 000 euros payés en proximité ou en ligne) et que le chèque.