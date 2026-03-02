 Aller au contenu principal
Frappes US en Iran-Rubio et Hegseth rendront compte au Congrès mardi
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 00:23

De hauts représentants de l'administration du président américain Donald Trump, dont le secrétaire d'Etat Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pet Hegseth, ont prévu de rendre compte au Congrès mardi de l'opération militaire en Iran, a déclaré dimanche un porte-parole de la Maison blanche.

Le Pentagone a effectué dimanche un compte-rendu auprès des membres de plusieurs commissions du Sénat et de la Chambre des représentants, a dit également Dylan Johnson.

(Humeyra Pamuk et Simon Lewis; version française Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Iran
