Frappes israéliennes sur la bande de Gaza, quatre morts, pourparlers au Caire

(Actualisé avec détails des pourparlers du Caire, §§8,11)

Au moins quatre personnes, dont deux enfants, ont été tuées jeudi dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, rapportent les autorités médicales.

A Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, une frappe de l'armée israélienne sur un camp de toile a tué un homme et une fillette de huit ans, précisent des sources médicales.

Dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de l'enclave, un autre bombardement aérien de Tsahal sur une maison a tué un bébé de 18 mois et blessé huit personnes, selon des sources médicales.

Une frappe visant un Palestinien circulant à vélo près d'un camp de tentes abritant des familles déplacées dans la ville de Gaza a fait un mort et dix blessés.

L'état-major israélien a déclaré que ces attaques visaient des membres du Hamas, sans plus de précisions.

Selon un bilan des autorités médicales gazaouies, plus de 1.200 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis l'annonce d'un cessez-le-feu en octobre 2025 sous la pression du président américain Donald Trump. Le Hamas ne rend pas publiques les pertes qu'il subit. L'armée israélienne a déploré pour sa part quatre morts dans ses rangs.

Des représentants du Hamas étaient jeudi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens, qataris et turcs au sujet de la mise en oeuvre de la seconde phase du plan de paix voulu par Washington, sous l'égide du Conseil de la paix.

Un représentant du mouvement palestinien et un diplomate au fait des discussions ont fait état d'un échange "positif" et ont évoqué des "progrès". Le diplomate a ajouté que les discussions portaient sur l'établissement d'une feuille de route en vue du démantèlement des arsenaux du Hamas - armes lourdes comme armes légères - dans la bande de Gaza.

Un responsable du Hamas avait assuré auparavant que le mouvement venait avec une réponse "bonne et positive", sans toutefois préciser s'il consentait à son désarmement intégral, élément phare de la seconde phase sur lequel les pourparlers achoppent depuis des mois.

Des sources proches du Hamas affirment que la milice sunnite est disposée à "enfermer et stocker" ses armes lourdes sous la supervision d'une instance palestinienne mais qu'elle se refuse à les remettre à Israël.

Le diplomate sus-cité précise que la feuille de route en discussion prévoit la destruction des tunnels du Hamas, des stocks d'armes et des sites de production d'armement, ainsi que de toute infrastructure militaire.

L'Etat hébreu, qui contrôle 64% du territoire, exige le désarmement total du Hamas et son retrait de toutes les instances de gouvernance de la bande de Gaza, qui compte quelque deux millions d'habitants.

(Reportage Nidal al-Mughrabi; version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)