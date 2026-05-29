Frappes israéliennes: des sites archéologiques en "danger sérieux", alerte le Liban

Une boule de feu après une frappe aérienne israélienne sur Tyre, dans le sud du Liban, le 28 mai 2026 ( AFP / KAWANT HAJU )

Les frappes israéliennes sur le sud du Liban mettent en "danger sérieux" d'importants sites archéologiques, dont les ruines millénaires de Tyr et la forteresse médiévale de Beaufort, a alerté vendredi le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé.

"Des bombardements sont tombés tout près des ruines de Tyr, un site qui fait partie du patrimoine de l'humanité", a indiqué le ministre à l'AFP.

Dans le même temps, "le château de Beaufort a été frappé directement (..) nous savons que plusieurs bombes sont tombées sur cette forteresse" datant des Croisades, a-t-il dit.

"L'intensification de ces combats fait que ces sites sont en danger sérieux", a ajouté M. Salamé.

Israël a ordonné au cours des derniers jours l'évacuation de la ville antique de Tyr et a bombardé intensivement la cité, qui abrite d'importants vestiges archéologiques, principalement de l'époque romaine.

Jeudi, des images de l'AFP ont montré une boule de feu suivie d'un panache de fumée s'élevant d'un quartier jouxtant la zone archéologique.

Quant à la région du château de Beaufort, "elle est l'épicentre de la bataille qui se mène pour le contrôle de localités" qui lui sont proches, dans la région de Nabatiyé, a précisé Ghassan Salamé.

Mercredi, un correspondant de l'AFP a vu de la fumée s'élever près du château de Beaufort, après ce qui semblait être des tirs d'artillerie.

Les forces israéliennes avaient utilisé le château de Beaufort comme base pendant leur occupation du sud du Liban, qui a duré deux décennies et s'est terminée en 2000.

En outre, "le site plurireligieux et extrêmement précieux de Chamaa, à 10 kilomètres de Tyr, a été bombardé sérieusement, et a perdu au moins trois de ses quatre dômes", a indiqué le ministre.

Il a précisé que les équipes de son ministère n'ont pas accès à la plupart des sites visés en raison des combats.

La fumée d'une frappe aérienne israélienne derrière la château de Beaufort, datant de l'époque des Croisades (XIIe siècle), le 6 mai 2026 dans le sud du Liban ( AFP / - )

M. Salamé a demandé à l'Unesco de "nommer un commissaire spécial" pour évaluer les effets des violences sur les sites, et indiqué qu'il demanderait à une "commission d'enquête de l'Unesco de venir sur place" une fois qu'une trêve entrerait en vigueur.

Il a rappelé que le Liban avait placé des panneaux bleus sur l'ensemble des sites classés par l'Unesco, "mais apparemment l'aviation israélienne ne respecte pas vraiment cette identification".

Selon le ministre, le Liban a "réussi à placer 79 sites à travers le pays sous protection renforcée de l'Unesco", dont Tyr et le château de Beaufort, depuis la guerre précédente entre Israël et le Hezbollah en 2023-2024.