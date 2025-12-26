Frappe US contre l'EI au Nigeria à la demande du gouvernement local, dit Washington

(Actualisé avec éléments supplémentaires)

Les Etats-Unis ont mené une frappe aérienne contre des combattants du groupe Etat islamique (EI) dans le nord-ouest du Nigeria à la demande du gouvernement nigérian, ont déclaré jeudi le président américain Donald Trump et l'armée américaine, accusant l'EI de violences contre les chrétiens dans la région.

"Ce soir, sur mes ordres en tant que Commandant en chef, les Etats-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière dans le nord-ouest du Nigeria contre la vermine terroriste de Daech, qui a visé et sauvagement tué, principalement, des chrétiens innocents, à des niveaux jamais vus depuis de nombreuses années, voire même des siècles !", a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth.

Le commandement de l'armée américaine en Afrique a déclaré via le réseau social X que la frappe a été menée dans l'Etat de Sokoto à la demande des autorités nigérianes. Plusieurs combattants de l'EI ont été tués, a-t-il ajouté.

Donald Trump avertit depuis fin octobre sur ce qu'il présente comme une "menace existentielle" pour la chrétienté au Nigeria. Il a dit par le passé envisager d'intervenir militairement dans le pays d'Afrique de l'Ouest, reprochant aux autorités locales leur inefficacité dans la lutte contre les violences commises contre les communautés chrétiennes.

Reuters a rapporté lundi que Washington a commencé en novembre à effectuer des vols de collecte de renseignements au-dessus de grandes parties du territoire nigérian.

Le ministère nigérian des Affaires étrangères a déclaré que des frappes ont été effectuées dans le cadre d'une coopération sécuritaire avec les Etats-Unis, précisant que ce partenariat en cours impliquait un partage de renseignements et une coordination stratégique pour s'en prendre aux groupes armés.

"Cela a débouché sur des frappes de précision contre des cibles terroristes au Nigeria avec des frappes aériennes dans le Nord-Ouest", a écrit le ministère sur le réseau social X.

Une vidéo publiée par le Pentagone montre au moins un projectile être lancé depuis un bâtiment de guerre. Un représentant du département américain de la Défense a déclaré que de multiples combattants situés dans un camp de l'EI ont été visés.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a remercié le gouvernement nigérian pour son soutien et sa coopération. "Ce n'est pas fini...", a-t-il ajouté sur le réseau social X.

Le gouvernement nigérian a déclaré par le passé que les groupes armés s'attaquaient à la fois aux musulmans et aux chrétiens, estimant que l'idée avancée par Washington d'une persécution des chrétiens ne reflétait pas la complexité de la situation sécuritaire et ignorait les efforts déployés pour protéger les libertés religieuses.

Abuja a toutefois accepté de travailler avec les Etats-Unis pour renforcer ses capacités de lutte contre les groupes armés.

(Trevor Hunnicutt, Idrees Ali, Simon Lewis, avec Surbhi Misra à Bangalore; version française Jean Terzian)