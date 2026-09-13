Frappe contre un navire marchand iranien au large de l'île de Qeshm

Une frappe a visé un navire marchand iranien au large du sud de l'Iran dimanche, faisant un mort et trois blessés, ont rapporté les médias officiels iraniens, citant le gouverneur local.
(Jana Choukeir; version française Camille Raynaud)
Une frappe a visé un navire marchand iranien au large du sud de l'Iran dimanche, faisant un mort et trois blessés, ont rapporté les médias officiels iraniens, citant le gouverneur local.
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