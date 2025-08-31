Chine-L'activité manufacturière ralentit en août-PMI officiel

Des ouvriers travaillent sur une ligne de production fabriquant des conteneurs-citernes dans une usine de Nantong

L'activité du secteur manufacturier en Chine a ralenti pour le cinquième mois consécutif en août, montrent des données officielles publiées dimanche, ce qui laisse penser que les industriels attendent des précisions sur un accord commercial avec les Etats-Unis.

L'indice PMI officiel manufacturier s'est établi en août à 49,4 contre 49,3 en juillet, soit en dessous du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

L'indice est inférieur au consensus, qui ressortait à 49,5.

L'économie chinoise est confrontée à des vents contraires, notamment la faiblesse des exportations en raison des droits de douane américains, qui menacent l'objectif de croissance d'"environ 5%" fixé par Pékin pour 2025, selon les économistes.

S'agissant du secteur des services, l'indice PMI officiel est ressorti le mois dernier à 50,3 contre 50,1 en juillet.

L'indice composite, qui réunit les deux secteurs, est ressorti à 50,5 au mois d'août contre 50,2 le mois précédent.

(Liz Lee et Shi Bu, rédigé par Joe Cash; version française Camille Raynaud)