François Hollande révèle qu'il n'a pas eu le brevet

Pendant son mandat, François Hollande a plutôt été du genre loquace. L'ancien président de la République s'était en effet confié longuement à Gérard Davet et Fabrice Lhomme, et ce à soixante et une reprises pendant ses cinq années d'exercice. Les deux journalistes du Monde avaient ensuite compilé ses propos dans un livre qui avait fait beaucoup parler : Un président ne devrait pas dire ça. En 2018, il avait effectué un retour remarqué dans les médias, multipliant les sorties et les critiques envers le gouvernement. Et lors de ses visites officielles, c'est à peu près la même chose. Samedi 14 décembre, François Hollande était invité à la cérémonie de remise des diplômes du brevet au collège Jean-Lurçat à Brive, et il n'a pas pu s'empêcher de faire une nouvelle confidence. Devant les élèves, il a ainsi révélé qu'il n'avait jamais obtenu le diplôme national du brevet (DNB), raconte La Montagne.Lire aussi François Hollande : « Le socialisme a la vie longue, a la vie dure? ! »« Vous avez le bon diplôme, celui que je n'ai jamais eu », a lâché l'ancien chef de l'État devant une assemblée composée de collégiens et d'anciens collégiens, du principal de l'établissement, de professeurs et de parents d'élèves. Cette confidence en a semble-t-il étonné plus d'un. L'ancien président avait-il un message à faire passer aux candidats qui ont échoué cette année ou les années précédentes ? Au sein du collège...