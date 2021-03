François Hollande : « Mon regret, c'est de ne pas m'être représenté »

« Il s'est pris au jeu au point d'aller voir, de lui-même, les messages qui l'intéressaient sur le chat. » Lundi 8 mars, le journaliste et matinalier Samuel Étienne recevait l'ancien président de la République François Hollande. Côte à côte et face à l'écran, le politique, épaulé par le journaliste, a répondu aux questions des internautes pendant près de deux heures, via la plateforme de streaming vidéo Twitch. Une nouveauté sur la forme - les politiques investissant peu à peu cet espace habituellement réservé aux « gamers » ou utilisateurs de jeux vidéo - et l'occasion pour « l'ex » de se livrer à quelques confidences et piques sur son successeur, empruntant parfois le ton de l'humour.

Premier enseignement, l'auteur des Leçons du pouvoir, paru en 2018, a confié face caméra : « Mon grand regret, c'est de ne pas m'être représenté. » En 2016, François Hollande était apparu sonné lors d'une allocution à la télévision, arguant de la division de son camp pour finalement annoncer : « J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle », ouvrant la voie aux primaires du Parti socialiste remportées par Benoît Hamon. Sur l'avenir de la gauche justement, l'ancien président s'est montré pessimiste : « Soyons lucides. Non, il n'y aura pas un candidat unique de la gauche, sauf si les électeurs en décident. »

