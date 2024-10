François Écalle sur le budget : « Il faudra encore chercher des économies partout »

Au lendemain de la présentation par le gouvernement de Michel Barnier de son projet de budget pour 2025, François Écalle, ancien magistrat à la Cour des comptes, nous livre son avis.

Le Point : Le gouvernement a présenté jeudi son projet de loi de finances (PLF) et son projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) . Pensez-vous qu'ils soient à la hauteur de l'objectif de Michel Barnier (viser 5 % de déficit l'an prochain et 3 % en 2029) ?

François Écalle : Les 3 % en 2029 sont à ce stade totalement hypothétiques. Pour 2025, c'est possible, mais c'est encore fragile. Sur le plan macroéconomique d'abord, la croissance pourrait être plus faible qu'attendu. Il est possible que le gouvernement sous-estime un peu l'effet récessif. On voit bien également où se trouvent les 30 milliards d'impôts en plus : les 20 milliards annoncés par le gouvernement, la baisse des allègements de charges qu'il comptabilise comme une économie d'aides aux entreprises, alors que c'est bel et bien une hausse des prélèvements obligatoires, et une partie de la hausse de la taxe intérieure sur la consommation d'énergie. Pour les dépenses, c'est moins évident et je ne suis pas certain que l'on attendra les 40 milliards d'économies. À la décharge du gouvernement actuel, c'est toujours plus