François Bayrou va être nommé à la tête du « haut-commissariat au Plan »

Après un éphémère passage au ministère de la Justice, François Bayrou devrait de nouveau se voir confier des responsabilités nationales. Selon France Inter, le maire de Pau devrait être nommé, dans le courant du mois de septembre, au poste de « haut-commissaire au Plan ».

La radio précise que le président du MoDem souhaite être directement rattaché au chef de l'État. En temps normal, les hauts-commissaires dépendent d'un ministre, comme ce fut le cas de Jean-Paul Delevoye, qui s'était vu confier l'épineux dossier des retraites et était rattaché au ministère des Solidarités. La demande de François Bayrou viserait à le « libérer des contraintes gouvernementales et de l'immédiateté. La prospective relève de la fonction présidentielle », explique ainsi son entourage. Conséquemment, le haut-commissaire n'assisterait pas aux conseils des ministres, et ses bureaux ne seraient pas situés dans des locaux ministériels.

Un poste « pour faire plaisir à François Bayrou ! »

L'intéressé n'a pas souhaité commenter, pour le média public, l'hypothèse de sa nomination à venir. Du côté de l'exécutif, on ne confirme pas davantage. « Dans les réunions internes, nous n'avons pas eu plus d'infos », fait même valoir un ministre auprès de la radio. En coulisse, toutefois, les entourages des ministres commentent déjà l'arrivée de

