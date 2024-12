François Bayrou Premier ministre : les patrons de PME demandent de la "visibilité" et de la stabilité

"Sans cela, le ralentissement économique actuel risque de se transformer en véritable crise économique", estime la CPME.

Michel Barnier et François Bayrou à Paris, le 13 décembre 2024. ( POOL / BERTRAND GUAY )

Les patrons des petites et moyennes entreprises ont souhaité vendredi 13 décembre le "succès" de François Bayrou après sa nomination au poste de Premier ministre, tout en lui demandant d'apporter de la "visibilité" et de la "stabilité".

Tout en souhaitant à ce dernier "plein succès dans l'action qu'il conduira au service de la France", la CPME indique que "les entrepreneurs attendent de lui qu'il crée les conditions permettant de retrouver de la visibilité, de la lisibilité et de la stabilité" .

"Sans cela, le ralentissement économique actuel risque de se transformer en véritable crise économique dont les prémices se font sentir", indique la Confédération dans un communiqué.

Elle estime "qu'au-delà de l'adoption rapide d'un budget, monsieur Bayrou devra tracer des perspectives pour traduire, enfin, en actes, les mesures de simplification tant attendues ", et particulièrement le test PME permettant de mettre les nouvelles réglementations à l'épreuve dans un nombre restreint d'entreprises, avant de les généraliser.

Compétitivité, dépense publique, coût du travail

La CPME invite aussi François Bayrou à "se saisir rapidement" de la question de la compétitivité, pour ne pas voir "s'accélérer les défaillances, en particulier dans le secteur industriel".

Il doit aussi, "s'atteler à la réforme de l'action publique", et ne pas "se contenter d'augmenter les recettes en taxant davantage les entreprises ou en alourdissant encore le coût du travail", ce qui serait "suicidaire" pour le pays.

"C'est bien la dépense publique qu'il faut baisser , en s'attaquant "au fonctionnement plutôt qu’à l'investissement". La CPME attend désormais "des mesures fortes qui exigent du courage".

Le président de l'U2P Michel Picon a pour sa part adressé "tous ses vœux de réussite" au Premier ministre, appelant la classe politique à "retrouver le sens de l'intérêt général pour que l'investissement, les embauches et la consommation puissent repartir". L'U2P souhaite que "le gouvernement soit composé le plus rapidement possible" et que le budget et la loi de financement de la Sécurité sociale soient préparées "dans les meilleurs délais possibles" .

Appelant également à reprendre le chantier de la simplification, l'U2P juge elle aussi "nécessaire de donner de la visibilité et de la confiance" aux acteurs économiques.