« François Bayrou a bien fait de ne pas suspendre la réforme des retraites »

Enseignant à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie, une des meilleures écoles de commerce des États-Unis, Sylvain Catherine figure parmi les jeunes économistes français les plus prometteurs. Voici son diagnostic sur la partie économique du discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou, que Le Point lui a demandé d'analyser.

Le Point : Que vous a inspiré le discours de politique générale du Premier ministre ?

Sylvain Catherine : Le passage le plus intéressant était celui sur le déficit des retraites, car François Bayrou a annoncé un chiffre différent de celui qui est habituellement présenté par l'organisme de référence sur le sujet, le Conseil d'orientation des retraites (COR). Le COR annonce un déficit d'environ 5 milliards d'euros car il ne prend pas en compte les subventions d'équilibre versées par les collectivités publiques, à commencer par l'État, ce qui revient à présenter les choses de manière tronquée.

Retraites : vers la fin des déficits occultés ?Or François Bayrou a donné un montant dix fois supérieur, soit 55 milliards d'euros. « Sur les plus de 1 000 milliards de dette supplémentaires accumulés par notre pays ces dix dernières années, les retraites représentent 50 % de ce total », a-t-il ajouté, et il a annoncé le lancement d'une « mission flash » de