information fournie par So Foot • 11/01/2025 à 17:58

Franck Tabanou raconte le derby remporté par Saint-Étienne en 2014 : « C’était du délire total »

Au bon souvenir du Forez.

Invité à raconter le plus beau moment de sa carrière dans un entretien pour L’Equipe , Franck Tabanou a choisi le derby remporté par l’AS Saint-Étienne contre Lyon en novembre 2014 . « Ça faisait vingt ans que Saint-Étienne n’avait pas gagné le derby au stade Geoffroy-Guichard face à l’OL , se souvient-il. Et on a gagné 3-0. Le Chaudron tremblait. C’était du délire total, je n’ai jamais ressenti ça ailleurs. » …

TB pour SOFOOT.com