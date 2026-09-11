Francisco Partners et KKR vont acquérir des participations minoritaires dans la société italienne TeamSystem, selon des sources

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* H&F cède environ 10 % de TeamSystem à Francisco Partners, selon des sources

* D'autres investisseurs, dont KKR, acquièrent environ 5 % de TeamSystem, selon certaines sources

* L'opération valorise TeamSystem entre 8 et 10 milliards d'euros, selon certaines sources

(Ajout: H&F a refusé de commenter)

par Elvira Pollina et Amy-Jo Crowley

Les sociétés de capital-investissement Francisco Partners et KKR KKR.N se sont mises d'accord sur les conditions d'acquisition de participations minoritaires dans l'éditeur de logiciels italien TeamSystem auprès de son principal investisseur, Hellman & Friedman, ont indiqué trois personnes proches du dossier.

H&F a accepté de céder une participation d’environ 10 % dans TeamSystem à Francisco Partners, tandis qu’une participation supplémentaire d’environ 5 % a été vendue à d’autres investisseurs, dont KKR, ont précisé ces sources.

Cette opération valorise TeamSystem, qui fournit des logiciels de comptabilité, de gestion de la paie et de gestion d’entreprise aux sociétés et aux professionnels, entre 8 et 10 milliards d’euros (9,27 à 11,59 milliards de dollars), ont indiqué deux de ces personnes.

Cette opération intervient après une forte correction des valeurs du secteur des logiciels cette année, en partie due aux inquiétudes concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur ce secteur. Ces craintes ont pesé lourdement sur les valorisations et ont menacé de faire capoter des transactions dans l’ensemble du secteur.

Dans ce contexte, cette transaction constitue un signe encourageant pour les sociétés de capital-investissement dont les portefeuilles comportent une part importante d’actifs liés aux logiciels.

Cette opération permet à H&F de monnayer une partie de son investissement tout en transférant sa participation restante à un autre fonds géré par la société de capital-investissement, ont indiqué deux sources ainsi qu’une autre source indépendante. Toutes ces sources ont souhaité garder l’anonymat, les conditions de l’accord étant confidentielles.

H&F, Francisco Partners, KKR et TeamSystem ont tous refusé de commenter.

Elle démontre également la capacité de H&F à réduire sa participation dans une de ses principales sociétés via un processus dit d’« introduction en bourse privée », ce qui lui permet de restituer du capital aux investisseurs à un moment où les promoteurs peinent à introduire en bourse leurs plus grandes sociétés en portefeuille.

MISE SUR LES LOGICIELS D’ENTREPRISE

L’une de ces sources a indiqué que les produits de TeamSystem sont étroitement intégrés aux systèmes de facturation électronique publics utilisés par les petites et moyennes entreprises, ce qui rend ses produits plus difficiles à reproduire pour les concurrents s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

H&F, qui a investi pour la première fois dans TeamSystem en 2016, détenait une participation de 69 % dans la société en juillet, selon un document déposé par l’entreprise. Ce même document indiquait que Silver Lake et le fonds souverain d’Abou Dhabi, l’ADIA, qui ont acquis des participations dans TeamSystem auprès de H&F en 2023, détenaient respectivement 12,8 % et 9,8 % du capital.

Le Financial Times avait rapporté en juillet que la société de rachat visait une valorisation d’environ 8 milliards d’euros pour l’entreprise.

Cette valorisation impliquait un multiple d’environ 16,5 à 17 fois le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de TeamSystem pour 2025, soit 476 millions d’euros.

TeamSystem génère actuellement plus de 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires et environ 600 millions d’euros de résultat opérationnel, selon l’une des sources. Lorsque H&F a investi pour la première fois dans la société, celle-ci générait un Ebitda de 75 millions d’euros, a ajouté cette personne.

Par ailleurs, dans ce même secteur, la société de capital-investissement Silver Lake a annoncé cette semaine qu’elle fusionnera ses deux sociétés françaises de logiciels, Cegid et Silae, créant ainsi un groupe évalué à plus de 10 milliards d’euros.

(1 dollar = 0,8628 euro)