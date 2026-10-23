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France/Yvelines-Macron dénonce un acte "terroriste raciste"
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 20:19

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(Actualisé avec déclarations supplémentaires de Macron)

Emmanuel Macron a déclaré vendredi que les attaques à Trappes et à la Verrière, dans les Yvelines, deux communes à l'ouest de Paris, qui ont fait un mort et quatre blessés graves, étaient un acte terroriste raciste.

"Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un attentat terroriste raciste, ainsi qualifié par le parquet national antiterroriste", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'un déplacement à Trappes, notant que les victimes ont été visées "à raison de leur couleur (de peau) ou de la religion supposée et rien d'autre".

"Ce qui s'est passé aujourd'hui, je le dis, c'est un tournant, parce que c'est la première fois qu'il y a un acte terroriste planifié pour tuer nos compatriotes, nos enfants", a insisté Emmanuel Macron, appelant à l'unité et invitant à "ne pas tomber dans le piège d'un camp contre l'autre".

Pour le président, la République n'a que des citoyennes et des citoyens.

"Elle ne les discrimine jamais ni à raison de leur couleur de peau, ni à raison de leur religion, ni à raison de leurs opinions politiques. Et je le dis en particulier aux habitants des communes qui ont été touchées", a-t-il dit.

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste à la suite de cette attaque.

(Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

Emmanuel Macron
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1 commentaire

  • 01:36

    Moi, j'appellerais ça un passage à l'acte d'un délirant qui a entendu des voix!

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