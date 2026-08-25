France-Vingt personnes hospitalisées après la tornade dans l'Aude

(Bilan actualisé, précisions du préfet)

La tornade qui a frappé lundi la commune de Pomas (Aude), qui compte un peu plus de 1.000 habitants, a entraîné l'hospitalisation de vingt personnes et détruit ou endommagé 300 habitations, a déclaré mardi le préfet du département.

Lors d'une conférence de presse, Alain Bucquet a précisé que l'état de santé des personnes hospitalisées ne suscitait pas l'inquiétude alors que, plus tôt dans la journée, il avait été fait état par les autorités de deux personnes "en urgence absolue".

"Le bilan humain est plus léger que le bilan matériel. Vingt personnes ont été hospitalisées, aucune n'est dans un état qui suscite de l'inquiétude", a-t-il dit, décrivant le village de Pomas, à une quinzaine de kilomètres au sud de Carcassonne, comme "meurtri, martyrisé".

D'après Alain Bucquet, sur les 500 maisons du village, plus de 300 ont été "impactées".

"Sur ces 300 maisons, il y en a une centaine dont on se pose la question de savoir si elles sont habitables", a poursuivi le préfet, notant que la rentrée des classes ne pourrait se faire dans le village.

Quelque 1.400 foyers sont encore privés d'électricité à la suite du passage de la tornade, dont la violence a été filmée par plusieurs habitants de Pomas.

Alain Bucquet a assuré que le raccordement au réseau était en cours, disant également qu'il n'y avait aucun problème d'eau potable.

La tornade est intervenue dans un contexte de temps orageux dans le sud de la France, après un canicule record qui a étouffé le pays pendant la majeure partie de l'été.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu et Tangi Salaün)