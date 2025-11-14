 Aller au contenu principal
France-Une opération de police en cours à la gare Montparnasse-journaliste Reuters
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 14:51

Une opération de police était en cours vendredi à la gare Montparnasse à Paris, dont l'évacuation a été lancée, rapporte un journaliste de Reuters sur place.

(Reportage Stéphane Mahé, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

