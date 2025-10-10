 Aller au contenu principal
France-Un Premier ministre nommé dans les prochaines heures, pas de dissolution "a priori"-Panifous (Liot)
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:11

Le président Emmanuel Macron nommera "dans les prochaines heures" un Premier ministre, a fait savoir vendredi le président du groupe centriste Liot à l'Assemblée nationale, Laurent Panifous, à la sortie d'une réunion à l'Elysée.

Le chef de l'Etat a réuni les chefs de partis, à l'exception du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI), et présidents de groupes à l'Assemblée nationale à quelques heures de l'échéance annoncée pour la nomination d'un nouveau Premier ministre.

"Le président de la République a écouté assez attentivement nos interventions", a indiqué Laurent Panifous depuis la cour de l'Elysée.

"A priori pas de dissolution, nomination du Premier ministre dans les prochaines heures, le 49.3 est sur la table, la question des retraites l'est également", a-t-il précisé.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Dissolution
