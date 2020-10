Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Un policier dans un état grave après avoir été renversé lors d'un contrôle routier Reuters • 14/10/2020 à 08:41









FRANCE: UN POLICIER DANS UN ÉTAT GRAVE APRÈS AVOIR ÉTÉ RENVERSÉ LORS D'UN CONTRÔLE ROUTIER PARIS (Reuters) - Un policier a été hospitalisé dans un état grave après avoir été renversé lors d'un contrôle routier dans la nuit de mardi à mercredi à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. "Cette nuit, un policier a été violemment percuté par un véhicule en Essonne alors qu'il procédait à un contrôle, dans le cadre de son travail", a confirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Il est dans un état grave. Je lui apporte tout mon soutien. Tous les moyens sont mis en oeuvre pour retrouver l'auteur en fuite", ajoute-t-il sur Twitter. La victime, un brigadier âgé de 40 ans, s'est approchée d'un véhicule signalé volé et a été renversée au moment où le conducteur a démarré en trombe, explique Europe 1, qui a révélé l'information. Cet incident intervient dans le contexte de l'agression d'Herblay, dans le Val d'Oise, où deux policiers ont été très grièvement blessés la semaine dernière, et de l'attaque au mortier d'artifice et à la barre de fer du commissariat de Champigny-sur-Marne dans la nuit de samedi à dimanche. Lundi, des policiers se sont rassemblés dans plusieurs villes de France pour exprimer leur "ras-le-bol" et réclamer à l'Etat de véritables moyens et une réponse pénale forte contre les auteurs d'agressions visant les forces de l'ordre. Les syndicats de policiers doivent être reçus jeudi par le président Emmanuel Macron. (Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.