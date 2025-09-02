 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-Un homme abattu par la police à Marseille après avoir poignardé cinq personnes
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 17:34

Un homme qui a poignardé mardi après-midi cinq personnes à Marseille (Bouches-du-Rhône) a été abattu par la police, ont annoncé les autorités.

L'assaillant, de nationalité tunisienne en situation régulière et âgé de 24 ans, est décédé des suites de ses blessures, a fait savoir le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone.

La police judiciaire a été saisie des chefs de tentative d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire contre personne dépositaire de l'autorité publique.

L'attaque au couteau, survenue dans le 1er arrondissement de Marseille, a fait cinq victimes dont une est hospitalisée dans un état "d'urgence absolue", a indiqué le procureur.

"L'assaillant a proféré un certain nombre de paroles", a ajouté Nicolas Bessone, précisant que celles-ci étaient en cours de vérification.

Selon plusieurs médias, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se rendra dans la soirée à Marseille.

(Rédigé par Dominique Vidalon; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

2 commentaires

  • 18:26

    Enfin des policiers qui savent tirer...

Signaler le commentaire



