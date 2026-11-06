France-Un accident de car dans l'Ain fait "plusieurs victimes"-préfecture

Un accident impliquant un car d'une ligne de transport interurbain dans le secteur de Lent (Ain) a fait "plusieurs victimes", a annoncé vendredi la préfecture de l'Ain.

Les services de secours et les forces de l'ordre sont mobilisés sur les lieux de l'accident, a ajouté la préfecture sur X, indiquant qu'un centre opérationnel départemental (COD) avait été activé "afin de coordonner l'action des différents acteurs de la gestion de crise".

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a fait savoir sur la même plate-forme qu'il se rendait sur place.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Benoit Van Overstraeten)