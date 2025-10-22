 Aller au contenu principal
France-Trois détenus en garde à vue après des menaces de mort contre Sarkozy-parquet
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 21:32

Trois détenus de la prison de la Santé ont été placés en garde à vue à la suite de menaces de mort formulées à l'encontre de l'ancien président Nicolas Sarkozy, incarcéré mardi dans l'établissement pénitentiaire parisien, a déclaré mercredi le parquet de Paris.

Dans un courriel à Reuters, le parquet a confirmé avoir été "avisé" mercredi par le directeur de la prison de la Santé de "la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo, manifestement tournée par un détenu de l'établissement proférant des menaces à l'arrivée dans les locaux de Nicolas Sarkozy."

Une enquête pour menaces de mort a été ouverte et confiée à la police judiciaire, a précisé le parquet.

Deux téléphones ont été saisis au cours d'une fouille administrative effectuée par l'administration pénitentiaire, a dit le parquet. "Les trois détenus présents dans la cellule ont été placés en garde à vue", a-t-il ajouté.

(Benoit Van Overstraeten, Mathieu Rosemain et Jean Terzian)

