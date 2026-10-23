France-Tirs dans les Yvelines, un mort et quatre blessés, le Pnat en observation

Une personne a ouvert le feu sur la voie publique vendredi à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, faisant un mort et quatre blessés, a-t-on appris de source policière.
"Des faits très graves viennent de se produire à Trappes", a déclaré sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu. "L'auteur des tirs a été interpellé et placé en garde à vue et le Parquet national antiterroriste a annoncé se placer en observation."
"L'ensemble des moyens des forces de sécurité et de l'autorité judiciaire sont pleinement mobilisés", a-t-il ajouté.
(Juliette Jabkhiro, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)
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