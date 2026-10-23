 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Tirs dans les Yvelines, un mort et quatre blessés, le Pnat en observation
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 12:17

Ajouter Boursorama à vos sources

Une personne a ouvert le feu sur la voie publique vendredi à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, faisant un mort et quatre blessés, a-t-on appris de source policière.

"Des faits très graves viennent de se produire à Trappes", a déclaré sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu. "L'auteur des tirs a été interpellé et placé en garde à vue et le Parquet national antiterroriste a annoncé se placer en observation."

"L'ensemble des moyens des forces de sécurité et de l'autorité judiciaire sont pleinement mobilisés", a-t-il ajouté.

(Juliette Jabkhiro, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank