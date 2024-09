France Télévisions : la lourde ardoise des JO de Paris 2024

Delphine Ernotte est sur un petit nuage. Les succès des JO de Paris 2024 et des Jeux paralympiques ont dynamisé France Télévisions, que certains politiques projetaient il y a peu de privatiser ou de fusionner avec Radio France. « Nous avons vécu une expérience incroyable et une mobilisation sans précédent […]. Un sans-faute disent nos téléspectateurs », se félicite le 4 septembre sa PDG au côté de Tony Estanguet sur la scène installée au siège de France Télévisions.

Comment France Télévisions relance la bataille de l'informationGrâce aux JO, la chaîne publique France 2 est passée devant TF1 pour la première fois depuis la privatisation en 1987. En août 2024, sa part d'audience a bondi à 23,3 %, une hausse de 9,1 points sur un an, contre 16,9 % pour TF1, en recul de 2,2 points. Le 10 septembre au matin, Delphine Ernotte, toujours sur son petit nuage post-paralympiques, souligne au micro de France Inter : « Notre préoccupation est d'équilibrer tous les ans les comptes de France Télévisions, d'équilibrer le surcoût que représente le fait d'accueillir les Jeux en production et en droits. Il se trouve que la publicité a permis d'équilibrer. Donc on a dépensé l'argent public au plus juste. »

Parler « d'équilibrer » revient à aller un peu vite en besogne. Petit retour en arrière. Sur ordre de l'Élysée, l'État actionnaire avait fait pression pour que France