France: Shein ouvre sa boutique au BHV malgré les polémiques

Le logo du distributeur chinois de fast-fashion Shein sur la façade du BHV Marais à Paris, France

Shein a ouvert mercredi son premier magasin physique au monde au sein du BHV, au coeur de Paris, malgré la présence de quelques manifestants et les vives critiques en France contre les pratiques du spécialiste chinois du commerce en ligne et son modèle à bas coût.

Malgré ces polémiques, plusieurs dizaines de clients ont fait la queue devant les portes du BHV avant l'ouverture de la boutique Shein à 13h00, rue de Rivoli.

"Ça fait deux heures que je fais la queue et j'attendrai l'ouverture de Shein. Et je dis à Shein 'bravo'", a dit une cliente, Naïma Ogba, à Reuters.

Frédéric Merlin, président de la Société des Grands Magasins (SGM), propriétaire du BHV, est venu saluer ces clients alors que son groupe espère tirer parti de la concession accordée à Shein pour attirer une clientèle plus jeune.

"Le BHV, ça a toujours été le grand magasin des Parisiens, le grand magasin de tous, c'est le grand magasin populaire des Parisiens", a-t-il dit sur BFMTV/RMC.

"Je suis très fier aujourd'hui de pouvoir donner pour la première fois au monde une dimension physique à cette marque Shein", a-t-il ajouté.

Déjà visé par une enquête après la découverte de la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique sur son site, Shein a été mis en cause mercredi pour la présence d'armes de catégorie A telles que des machettes ou des coups de poing américains parmi les objets proposés sur sa plateforme.

Jugeant sur X qu'"un nouveau cap est franchi", le député LR Antoine Vermorel-Marques a dit avoir saisi le parquet et demandé au gouvernement de prendre des mesures allant jusqu'à la suspension au moins temporaire du site.

LE MINISTRE DE LA VILLE POUR LE DÉRÉFÉRENCEMENT DE SHEIN

Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, a apporté son soutien à cette démarche.

"Je soutiens un certain nombre d'initiatives parlementaires, notamment celle d'Antoine Vermorel, (...) qui demande (...) le déréférencement du site Shein en France", a dit Vincent Jeanbrun sur TF1, en insistant, au-delà des polémiques sur la nature des produits vendus par la plateforme chinoise, sur les menaces liées à son modèle économique.

"On ne peut pas d'un côté dire 'on veut sauver nos petits commerces et l'économie française' et ouvrir grand nos portes à une entreprise qui fait du dumping social et du dumping écologique", a déclaré Vincent Jeanbrun.

Lundi déjà, le ministre de l'Economie, Roland Lescure, avait menacé Shein d'interdiction en France si le géant chinois de l'e-commerce enfreignait de nouveau la loi après la découverte de poupées sexuelles à caractère pédopornographique mises en vente sur son site.

Shein ne communique pas sur la taille exacte de ses activités en France et n'a pas répondu aux questions de Reuters sur son chiffre d'affaires dans le pays. D'après son dernier rapport exigé par l'Union européenne auprès des grandes plateformes de vente en ligne, le site chinois a compté en moyenne 27,3 millions de visiteurs mensuels en France sur la période février-juillet.

Shein a réalisé en 2024 au niveau mondial un bénéfice de 1,3 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires de 37 milliards, selon les données de sa maison-mère Roadget Business Pte Ltd à Singapour.

(Mimosa Spencer, Sarah Meyssonnier, Michaela Cabrera, Lucien Libert, Alessandro Parodi, Dominique Patton, Helen Reid, Inti Landauro, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)