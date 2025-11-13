 Aller au contenu principal
France-Sarkozy jugé en appel de mars à juin dans le dossier libyen
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 10:52

Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007 aura lieu du 16 mars au 3 juin prochains, a annoncé jeudi la cour d'appel de Paris.

L'ancien président de la République a été condamné le 25 septembre à cinq ans d'emprisonnement ferme avec exécution provisoire par le tribunal correctionnel de Paris pour "association de malfaiteurs". Il a été reconnu coupable d'avoir tenté, par l'intermédiaire de ses proches collaborateurs, d'obtenir des fonds auprès de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi afin de financer la campagne qui lui a permis de diriger la France de 2007 à 2012.

Il a été libéré lundi sous contrôle judiciaire après 20 jours de détention, dans l'attente de son procès en appel.

L'ancien chef de l'Etat rejette les accusations à son encontre.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

