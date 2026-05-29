information fournie par Boursorama avec AFP • 29/05/2026 à 09:58

France: révisé en baisse, le PIB recule de 0,1% au 1er trimestre

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le produit intérieur brut (PIB) français a reculé de 0,1% au premier trimestre par rapport au dernier trimestre de 2025, a indiqué vendredi dans ses résultats détaillés l'Insee, qui avait initialement annoncé une croissance nulle de janvier à mars, période où a démarré la guerre au Moyen-Orient.

Tant la demande intérieure que le commerce extérieur ont pesé sur la croissance au premier trimestre, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Seules les variations de stocks ont atténué la baisse du PIB.

Le premier trimestre a notamment été marqué, à partir du 28 février, par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Mais l'Insee ne publie pas de ventilation par mois de la croissance, ce qui ne permet pas à ce stade de déterminer l'influence de la guerre contre l'Iran dans le résultat trimestriel.

La consommation des ménages a baissé de 0,2% au premier trimestre, dont une consommation de biens qui a diminué "nettement" (-0,7%), sous l'effet d'un repli de la consommation en énergie, a expliqué l'Insee.

La consommation de services a augmenté de 0,2%.

L'investissement s'est replié nettement aussi (-0,6%), notamment celui en construction (-1,7%).

Au total, la demande intérieure (hors stocks) a contribué à hauteur de -0,2 point à la croissance du PIB ce trimestre.

Les exportations ont reculé fortement (-3,5%) sous l’effet de la baisse des exportations d'avions.

Les importations ont aussi diminué (-0,9%).

Au total, la contribution du commerce extérieur à l’évolution du PIB est nettement négative (-0,9 point).

Seule la contribution des variations de stocks à l’évolution du PIB est nettement positive ce trimestre (+1 point).

Parallèlement, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle pour la consommation à venir, le taux d’épargne des ménages, déjà très élevé en France, a encore augmenté, passant de 17,7% à 17,9%.

Enfin, le taux de marge des entreprises a baissé nettement au premier trimestre, s'établissant à 31,7% de leur valeur ajoutée, après 32,5% au trimestre précédent.