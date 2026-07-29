France-Reprises de feu à Lège-Cap-Ferret, l'incendie stabilisé, pollution aux particules fines

(Actualisé avec municipalités, autorités sanitaires et aéroport de Bordeaux-Mérignac)

Les sapeurs-pompiers ont dû faire face mercredi à de nouvelles reprises de feu à Lège-Cap-Ferret (Gironde) qui sont désormais stabilisées, a fait savoir la municipalité.

"Ces feux ont été rapidement pris en charge par les pompiers. A cette heure, ils sont stabilisés mais toujours actifs. Actuellement il y a de fortes fumées sur Lège dues à l'absence de vent cette nuit", peut-on lire sur Facebook.

Au Porge, le maire Martial Zaninetti fait part sur Facebook d'une situation "toujours critique", en raison notamment des fumées.

L'incendie qui sévit depuis une semaine en Gironde avec déjà 42.000 hectares brûlés, soit le plus grand feu jamais connu en France depuis 1975, reste stabilisé en dépit de conditions météorologiques "défavorables", a déclaré la préfecture du département sur la plateforme X.

"Les conditions météorologiques sont défavorables pour ce mercredi avec des températures en hausse (...), des températures attendues dans les terres jusqu'à 41 degrés et jusqu'à 38 degrés sur le littoral", observe-t-elle.

Des vents d'ouest, avec des rafales de 30 à 45 km/h, étaient attendus dans l'après-midi et le taux d'humidité devait baisser.

Pour les pompiers, la règle des trois 30 - température de l'air supérieure à 30°, vitesse de vent supérieure à 30 km/h et taux d'humidité de l'air inférieure à 30% - caractérise des conditions particulièrement propices au feux de forêt.

La météo aggrave également la pollution de l'air liée aux fumées des incendies.

L'Observatoire de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine (Atmo) confirme sur son site "une dégradation importante de la qualité de l'air, avec des concentrations élevées en particules fines". Le panache de fumée pourrait "progressivement se déplacer vers le nord-est au fil de l'après-midi" et "impacter de nouveau l'agglomération bordelaise", précise-t-il.

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé sur BFMTV la mise à disposition gratuite de plus de cinq millions de masques FFP2 dans les pharmacies.

"Il suffit d'aller à la pharmacie pour demander un masque FFP2. On les priorise pour les personnes fragiles, (...) mais nous avons des masques", a-t-elle dit.

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac a annoncé mercredi sur son site internet la "reprise progressive des services" autour du site, tels que la ligne de tramway et les hôtels.

Les incendies en France ont ravagé une étendue record de 116.085 hectares depuis le début de la saison estivale et dans le seul département de la Gironde, la surface détruite est près de deux fois supérieure à celle des incendies de 2022.

Outre l'ampleur des dégâts, le feu en Gironde se comporte de manière inédite pour les secours, avec notamment la formation du tout premier pyrocumulonimbus, ou "orage de feu", jamais observé dans l'Hexagone.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet, édité par Jean-Stéphane Brosse et Benjamin Mallet)