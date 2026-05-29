France: repli de la consommation en avril avec la baisse des dépenses d'énergie

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les dépenses de consommation des ménages en France se sont repliées en avril, tant sur un mois (-0,5%) que sur un an (-0,4%), lestées par la baisse des dépenses en carburant, mais aussi en chauffage du fait des températures élevées, a annoncé vendredi l'Insee.

Les dépenses en énergie des ménages ont baissé le mois dernier de 2,9% (après une hausse de 0,5% en mars).

"Cette baisse est portée à la fois par le repli des dépenses en carburants", dans un contexte de forte hausse des prix, "et par celui de la consommation de gaz et d'électricité, avril 2026 se classant au troisième rang des mois d'avril les plus chauds depuis 1900", a détaillé l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La consommation de biens fabriqués continue d'augmenter, mais à un rythme moins élevé qu'en mars (+0,2% après +1,7%), portée par la hausse des dépenses en habillement-textile, meubles et hygiène-santé. En revanche, les achats de voitures d'occasion et d'équipements de télécommunication se replient.

Côté alimentaire, la consommation est quasi stable (-0,1% après +0,1% en mars), tandis que la consommation de tabac augmente légèrement.

Sur un an, les dépenses d'énergie sont en baisse de 2,9% et les dépenses alimentaires de 2%, mais les dépenses en biens fabriqués augmentent de 2,2%, notamment pour les matériels de transport.