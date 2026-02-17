France-Quatre interpellations dans l'enquête sur la mort du militant identitaire à Lyon-source

Quatre suspects, dont l'assistant parlementaire du député La France insoumise (LFI) du Vaucluse Raphaël Arnault, ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la mort du militant identitaire Quentin Deranque à Lyon, a appris mardi Reuters de source policière.

Les personnes arrêtées sont issues de la mouvance d'ultra-gauche - anciens membres ou sympathisants de la Jeune Garde, groupuscule lié à LFI, a-t-on précisé de même source.

Parmi elles, Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député Raphaël Arnault, militant antifasciste lyonnais qui a fondé la Jeune Garde. Jacques-Elie Favrot, mis en cause par plusieurs témoins sur les réseaux sociaux, s'était mis en retrait de ses fonctions vendredi dernier. L'accès à l'Assemblée nationale lui est interdite par sa présidente Yaël Braun-Pivet depuis lundi.

Les enquêteurs, qui officient dans le cadre d'un dossier d'"homicide volontaire", recherchent au total six personnes soupçonnées d'avoir passé à tabac jeudi dernier l'étudiant de 23 ans qui est décédé samedi à l'hôpital.

Les faits sont survenus en marge d'un rassemblement du collectif d'extrême droite Némésis contre la venue à Sciences-Po Lyon de l'eurodéputée LFI Rima Hassan.

Némésis, groupuscule auquel appartenait la victime, accuse la Jeune Garde, groupe antifasciste dissous en juin 2025, d'avoir tendu un "guet-apens" à ses militants.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a mis en garde mardi contre "la rhétorique de la confrontation", dénonçant à mots couverts les "ambiguïtés" du chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a nommément mis en cause dans ce drame.

"Aucun Insoumis n'est impliqué ni de près ni de loin dans ces violences", a affirmé mardi la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, lors de la séance des questions au gouvernement.

(Rédaction Paris, avec Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)