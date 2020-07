Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Quarante millions de masques seront distribués aux plus précaires, dit Véran Reuters • 22/07/2020 à 20:37









QUARANTE MILLIONS DE MASQUES SERONT DISTRIBUÉS AUX PLUS PRÉCAIRES, DIT VÉRAN PARIS (Reuters) - Quarante millions de masques vont être distribués aux Français les plus précaires, a annoncé mercredi Olivier Véran, le ministre de la Santé, tentant ainsi d'éteindre une controverse sur le coût que représentent pour les plus pauvres ces dispositifs de protection face au nouveau coronavirus. "La France ne laissera pas des personnes dans l'impossibilité de s'équiper en masques", a-t-il déclaré sur France 2. "Nous allons envoyer 40 millions de masques grand public (...) de manière à fournir 7 millions de Français qui sont au niveau du seuil de pauvreté, qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé." Un contrat sera passé avec La Poste pour adresser ces masques directement aux personnes concernées, a-t-il précisé. (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.