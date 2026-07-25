France-Projet d'attentat suspecté à Sarcelles, six hommes présentés à la justice

Le Parquet national antiterroriste a dit avoir requis la mise en examen et le placement en détention de six hommes déférés devant la justice dans le cadre d'une information judiciaire ouverte samedi pour des soupçons de projet d'attaque contre une synagogue de Sarcelles.

Le Pnat avait ouvert une enquête dès le 12 juillet à la suite d'une information des services de renseignement relative à une possible attaque islamiste visant une synagogue de la commune du Val-d'Oise et la découverte sur place la veille d'une kalachnikov, d'un pistolet et de chargeurs à l'intérieur d'un véhicule volé.

Les six hommes, a expliqué samedi le Pnat dans un communiqué, ont été déférés devant la justice car "soupçonnés d’avoir participé au convoyage du véhicule découvert le 11 juillet 2026 à Sarcelles ou d’avoir participé à la fourniture ou à la livraison des armes sans établir, à ce stade des investigations, leur connaissance du projet terroriste".

Le Pnat a requis leur mise en examen pour plusieurs infractions de droit commun, dont vol et recel en bande organisée et association de malfaiteurs.

"Les investigations se poursuivent désormais (...) outre contre les personnes précitées, contre des personnes non identifiées concernant les infractions de nature terroriste, notamment aux fins d’identification des commanditaires de la livraison du véhicule Toyota et de précision du projet d’action violente dénoncé", a dit le Pnat.

Au total, neuf hommes ont été interpellés dans cette affaire et les gardes à vue de trois d'entre eux ont été levées.

(Jean-Stéphane Brosse, avec Sudip Kar-Gupta)