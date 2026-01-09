 Aller au contenu principal
France : production industrielle "quasi stable" (-0,1%) en novembre
information fournie par Boursorama avec AFP 09/01/2026 à 09:44

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La production industrielle est restée "quasi stable" en novembre, indique vendredi l'Insee, en baisse de 0,1% par rapport à octobre, tandis que la production manufacturière seule a progressé de 0,3%.

En octobre, la production industrielle avait augmenté de 0,2%, et la production manufacturière reculé de 0,1%.

Sur la période allant de septembre à novembre, tant dans l'industrie manufacturière que dans l'industrie dans son ensemble, la production a augmenté de 1,8% comparé aux mêmes mois de 2024, ajoute l'institut statistique national.

Sur un mois, la production manufacturière a été portée en novembre par une hausse de la fabrication des matériels de transport (+2,6% après -0,3% en octobre), avec notamment un rebond dans l'industrie automobile (+2,7% après -4,1%).

La production rebondit également dans la fabrication de biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,0% après -2,0%).

Elle se replie en revanche dans la catégorie "autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.)" (-0,3% après +0,1%), dans les industries agro-alimentaires (-0,5% après +0,1%) et dans la cokéfaction et le raffinage (-0,8% après +3,6%).

Elle repart à la baisse dans les industries extractives, énergie, eau (-1,9% après +1,9%), en raison principalement d'une baisse dans la production d’électricité, gaz, vapeur et air conditionné (-2,0% après +1,8%).

Enfin, dans la catégorie séparée de la construction, la production a de nouveau baissé sur un mois (-1,0% après -0,7% en octobre). Elle est inférieure de 2,7% en septembre-octobre-novembre à ce qu'elle avait été lors des mêmes mois de 2024.

