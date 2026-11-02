France/PMI: Le secteur manufacturier retombe en contraction en octobre

Usine de production Renault à Douai
L'activité dans le secteur manufacturier en France est retombé en contraction en octobre après deux mois consécutifs d'expansion, les nouvelles commandes ayant enregistré leur plus forte baisse depuis juillet 2025 et les pressions sur les prix s'étant accentuées, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI S&P Global et HCOB, publiés lundi.
• Le PMI du secteur manufacturier est tombé à 49,5 points en octobre, contre 50,6 en septembre
• Tout chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 signale une contraction
• Le PMI définitif d'octobre s'est néanmoins révélé légèrement supérieur à l'estimation préliminaire de 49,3 points
• S&P Global indique que les volumes de production des usines ont baissé en raison du recul des nouvelles commandes et que cette détérioration de la demande a incité les entreprises à se replier, les achats et l'emploi ayant tous deux diminué.
• Les données du PMI indiquent également une forte accélération de l'inflation dans l'ensemble du secteur manufacturier français. Les entreprises interrogées ont largement évoqué une hausse des coûts liés aux matières premières, aux carburants et à l'énergie
• "Le secteur manufacturier français ne parvient pas à trouver un véritable élan. Les conditions de la demande se sont fortement détériorées en octobre, ce qui réduit considérablement les chances d'un redressement à court terme", déclare Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence
• "La forte hausse des pressions sur les coûts, due à la persistance des perturbations liées à l'approvisionnement et aux prix élevés de l'énergie, limite la capacité des entreprises à fixer des prix plus compétitifs pour leurs produits', ajoute-t-il.
(Reportage Dominique Vidalon ; version française Diana Mandia)
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