France/PMI: Le secteur manufacturier retombe en contraction en octobre

Usine de production Renault à Douai

L'activité dans le ‌secteur manufacturier en France est retombé en contraction en octobre après ​deux mois consécutifs d'expansion, les nouvelles commandes ayant enregistré leur plus forte baisse depuis juillet 2025 et les pressions sur les prix s'étant ​accentuées, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI S&P Global et HCOB, publiés lundi.

• ​Le PMI du secteur manufacturier est ⁠tombé à 49,5 points en octobre, contre 50,6 en septembre

• ‌Tout chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 signale une contraction

• ​Le PMI définitif ‌d'octobre s'est néanmoins révélé légèrement supérieur à l'estimation préliminaire ⁠de 49,3 points

• S&P Global indique que les volumes de production des usines ont baissé en raison du recul des nouvelles commandes ⁠et que cette ‌détérioration de la demande a incité les entreprises à ⁠se replier, les achats et l'emploi ayant tous deux diminué.

• ‌Les données du PMI indiquent également une forte accélération de ⁠l'inflation dans l'ensemble du secteur manufacturier français. Les ⁠entreprises interrogées ont ‌largement évoqué une hausse des coûts liés aux matières premières, aux carburants ​et à l'énergie

• "Le secteur manufacturier ‌français ne parvient pas à trouver un véritable élan. Les conditions de la demande se ​sont fortement détériorées en octobre, ce qui réduit considérablement les chances d'un redressement à court terme", déclare Joe Hayes, ⁠économiste chez S&P Global Market Intelligence

• "La forte hausse des pressions sur les coûts, due à la persistance des perturbations liées à l'approvisionnement et aux prix élevés de l'énergie, limite la capacité des entreprises à fixer des prix plus compétitifs pour leurs produits', ajoute-t-il.

(Reportage Dominique Vidalon ; ​version française Diana Mandia)