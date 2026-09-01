France/PMI: Le secteur manufacturier a progressé moins que prévu initialement en août

Le secteur manufacturier ‌français a progressé en août, bien que moins ​que prévu initialement, selon une enquête publiée mardi par S&P Global.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier ​français de S&P Global est passé de 49,8 en juillet ​à 51,1 en août.

Tout chiffre ⁠supérieur à 50 points indique une expansion de ‌l'activité, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 signale une contraction.

Toutefois, le chiffre définitif ​d'août, à 51,1 ‌points, s'est révélé inférieur à l'estimation préliminaire ⁠de l'indice PMI d'août, qui s'établissait à 51,5 points.

S&P Global a indiqué que les volumes de ⁠production manufacturière ‌avaient augmenté pour la première fois depuis ⁠avril, bien que les entrées de nouvelles commandes ‌aient reculé.

"À première vue, il s’agit ⁠d’un rapport PMI nettement plus favorable pour ⁠le secteur manufacturier ‌français, mais il est difficile de tirer un ​grand optimisme de ces ‌chiffres, car les données révèlent une demande toujours faible, une baisse de ​la confiance des entreprises et un déstockage plus agressif", a déclaré Joe Hayes, économiste ⁠principal senior chez S&P Global Market Intelligence.

"Cela rend peu convaincante la reprise de la croissance de la production observée en août", a ajouté Joe Hayes.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)