France/PMI: Le secteur manufacturier a progressé moins que prévu initialement en août

Le secteur manufacturier français a progressé en août, bien que moins que prévu initialement, selon une enquête publiée mardi par S&P Global.
L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier français de S&P Global est passé de 49,8 en juillet à 51,1 en août.
Tout chiffre supérieur à 50 points indique une expansion de l'activité, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 signale une contraction.
Toutefois, le chiffre définitif d'août, à 51,1 points, s'est révélé inférieur à l'estimation préliminaire de l'indice PMI d'août, qui s'établissait à 51,5 points.
S&P Global a indiqué que les volumes de production manufacturière avaient augmenté pour la première fois depuis avril, bien que les entrées de nouvelles commandes aient reculé.
"À première vue, il s’agit d’un rapport PMI nettement plus favorable pour le secteur manufacturier français, mais il est difficile de tirer un grand optimisme de ces chiffres, car les données révèlent une demande toujours faible, une baisse de la confiance des entreprises et un déstockage plus agressif", a déclaré Joe Hayes, économiste principal senior chez S&P Global Market Intelligence.
"Cela rend peu convaincante la reprise de la croissance de la production observée en août", a ajouté Joe Hayes.
(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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