France/PMI: Le secteur des services se contracte plus que prévu en août

Épidémie de coronavirus (COVID-19) à Paris

L'activité dans le secteur ‌privé des services en France s'est contractée plus que prévu en août, la ​baisse de la demande et la canicule ayant pesé sur les ventes, tandis que les pressions inflationnistes ont recommencé à s'accentuer, montre l'enquête définitive PMI S&P Global ​et HCOB, publiée mercredi.

Le PMI définitif des services s'est établi à 48,0 points, après 49,6 en juillet ​et 48,4 en première lecture. Les économistes ⁠interrogés par Reuters attendaient en moyenne 48,4.

La barre des 50 sépare croissance ‌et contraction de l'activité.

Les nouvelles commandes ont reculé après une légère hausse en juillet, enregistrant ainsi leur huitième baisse sur les ​neuf derniers mois. Les ventes ‌à l’international ont reculé à leur rythme le plus ⁠rapide depuis mai.

Les carnets de commandes ont diminué au rythme le plus rapide depuis quatre mois, prolongeant ainsi la tendance à la baisse actuelle à 12 mois. ⁠L’emploi a également ‌reculé pour le quatrième mois consécutif, bien que le rythme des ⁠suppressions d’emplois se soit ralenti.

Les pressions sur les prix se sont accentuées ‌en août. Les tarifs ont augmenté au rythme le plus rapide ⁠depuis trois mois, tandis que l'inflation des coûts des intrants ⁠a progressé pour la ‌première fois depuis mai, le carburant étant souvent cité comme raison.

Le PMI composite ​dans sa version finale, qui comprend ‌à la fois le secteur des services et le secteur manufacturier, a reculé à 48,5 points, contre ​49,4 en juillet, légèrement en dessous de la première estimation (48,8).

"Nous devrions peut-être un peu écarter les chiffres d'août, étant donné la chaleur extrême observée ⁠cet été", nuance Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Néanmoins, les perspectives restent difficiles pour la France. Avec la période électorale de 2027 qui approche, les entreprises restent prudentes pour l'année à venir, avec une confiance bien en dessous de sa moyenne à long terme", ajoute-t-il.

(Dominique Vidalon; version française Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)