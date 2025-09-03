France/PMI: L'activité du secteur services proche de la stabilisation en août

L'illustration montre le logo de S&P Global

Le secteur des services français ne s'est que très légèrement contracté en août, l'activité globale des entreprises étant proche de la stabilisation, selon une enquête de S&P Global publiée mercredi.

L'indice PMI HCOB des services, qui mesure l'évolution de l'activité commerciale par rapport au mois précédent, est passé à 49,8 en août, contre 48,5 en juillet.

Il se maintient juste en dessous du seuil de 50,0 qui sépare la croissance de la contraction de l'activité.

L'emploi dans le secteur a progressé au rythme le plus rapide depuis 15 mois, après huit mois consécutifs de réduction des effectifs. La hausse des embauches est attribuée à la fois aux recrutements permanents et temporaires.

L'indice PMI composite HCOB France, qui couvre les services et l'industrie manufacturière, a également augmenté pour atteindre 49,8 en août, contre 48,6 en juillet.

"Les améliorations proviennent à la fois des services et de l'industrie manufacturière, avec un ralentissement des taux de baisse dans les deux secteurs", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

"Ces développements sont encourageants, bien qu'ils doivent être considérés avec prudence étant donné le climat général d'incertitude et de faiblesse économique en France, qui est maintenant confrontée à la perspective d'une nouvelle crise gouvernementale", a-t-il ajouté.

Les nouvelles affaires dans le secteur des services ont quant à elles continué à diminuer, bien qu'à un rythme le plus lent depuis janvier, avec une forte baisse des commandes étrangères. Le volume des affaires en suspens a toutefois augmenté pour la première fois depuis avril 2024, reflétant les pénuries de personnel et les retards du côté des clients.

Les coûts des intrants et les prix à la production ont continué d'augmenter légèrement, les pressions inflationnistes s'intensifiant pour atteindre leur plus haut niveau depuis six mois. Malgré cela, la concurrence a limité les augmentations significatives des charges de production.

Les perspectives économiques de la France restent fragiles dans le contexte de la crise politique en cours, après que le Premier ministre François Bayrou a engagé la responsabilité de son gouvernement sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

(Rédigé par Makini Brice ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)