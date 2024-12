France: PIB stable au 4e trimestre, estime la Banque de France, mais l'activité se maintient

La Banque de France anticipe une stabilité du produit intérieur brut (PIB) français au quatrième trimestre, par rapport au troisième, et souligne mardi que cette croissance nulle traduit surtout le contrecoup de l'effet positif des Jeux olympiques et paralympiques de Paris sur la croissance de l'été.

( AFP / FRANCK FIFE )

"Nous estimons que l'activité sous-jacente" du pays, c'est-à-dire hors effet exceptionnel des Jeux, "se maintiendrait sur sa tendance de progression légèrement positive au quatrième trimestre", estimée à 0,2 point de PIB, indique la Banque de France dans son enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi.

Au total, le PIB serait donc stable en fin d'année "compte tenu du contrecoup de l'effet des Jeux olympiques et paralympiques (JOP)" de Paris, estimé pour sa part à -0,2 point.

Cette enquête mensuelle est marquée à la fois par "la résilience et l'incertitude", selon Olivier Garnier, le directeur général chargé des statistiques, des études économiques et des relations internationales à la Banque de France.

Réalisée auprès de quelque 8.500 entreprises du 27 novembre au 4 décembre, "alors que les répondants savaient que la motion de censure du gouvernement avait de bonnes chances d'être votée", a relevé mardi M. Garnier, elle montre que "l'activité a continué de croître légèrement en novembre, ce qui est un point important".

Difficultés de recrutement

Mais dans les trois secteurs, industrie, services marchands et bâtiment, l'indicateur d'incertitude marque une nouvelle hausse, "liée au contexte économique et fiscal", selon M. Garnier, grimpant à un niveau équivalent à celui de fin 2022, pendant la crise énergétique.

En novembre, l'activité a été quasi stable dans l'industrie, marquée par des baisses dans plusieurs secteurs mais une "hausse sensible " des matériels de transport, aéronautiques et automobiles.

L'habillement‑textile‑chaussure, les machines et équipements progressent aussi, mais les produits en caoutchouc et en plastique, la métallurgie et les autres produits industriels reculent.

Dans les services marchands, l'activité a évolué mieux que prévu. Mais le travail temporaire "qui pâtit des difficultés du bâtiment et de l'automobile", selon l'étude, et la publicité et les études de marché qui subissent "l'attentisme des clients", sont en repli pour, respectivement, le troisième et le quatrième mois consécutifs.

Dans le bâtiment, après le rebond d'octobre lié aux chantiers décalés lors des Jeux olympiques, l'activité fléchit de nouveau dans le gros œuvre. Elle progresse très légèrement dans le second œuvre.

Pour décembre, les entreprises anticipent une baisse globale dans l'industrie. Mais le secteur progresserait pour l'aéronautique, la chimie, la pharmacie et l'agroalimentaire. L'automobile marquerait le pas.

Enfin, 32% des chefs d'entreprise évoquent des difficultés de recrutement en novembre. C'est une hausse d'un point par rapport à octobre, tirée par les services marchands (35%), tandis que la proportion est stable pour l'industrie (20%) et le bâtiment (37%).

Mais cette difficulté, qui culminait autour de 60% en 2022, et jusqu'à 65% dans le bâtiment, a bien régressé depuis.