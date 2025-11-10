France ou Sénégal : Robinio Vaz a fait son choix
JP Mateta peut trembler.
Après Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr, sélectionnés pour la première fois la semaine dernière, la sélection sénégalaise avait ciblé son prochain binational : Robinio Vaz. Très prometteur avec l’OM depuis le début de saison (16 matchs, 4 buts et 3 passes décisives), l’attaquant de 18 ans a fait l’objet d’une approche des Lions de la Teranga. Le sélectionneur Pape Thiaw avait élevé son cas au rang de « demande nationale » en conférence de presse jeudi dernier. « Je me suis rapproché de sa famille, les discussions continuent. » …
