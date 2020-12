Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Nouvelles manifestations contre la loi "sécurité globale" Reuters • 05/12/2020 à 15:39









FRANCE: NOUVELLES MANIFESTATIONS CONTRE LA LOI "SÉCURITÉ GLOBALE" PARIS (Reuters) - Des milliers de personnes défilaient samedi après-midi à Paris dans le cadre d'une nouvelle série de manifestations contre la proposition de loi dite de "sécurité globale", qui prévoit notamment de limiter la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre. Alors que des rassemblements similaires étaient organisés à Marseille, Rennes ou encore Lille, les manifestants ont commencé à défiler à 14h00 dans la capitale pour une "Marche des Libertés et des Justices", de la porte des Lilas à la place de la République, à l'appel de la coordination #StopLoiSécuritéGlobale. Le texte, qui devrait finalement être réécrit au cours du processus législatif, est vivement dénoncé par les syndicats de journalistes et les mouvements de défense des droits de l'homme, qui y voient une grave atteinte à la liberté de la presse. La coordination #StopLoiSécuritéGlobale demande le retrait "réel" de certains articles de la proposition de loi jugés particulièrement problématiques. L'article 24 interdisant la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire est particulièrement visé. Christophe Castaner, président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale a cependant déclaré à BFM TV lors d'un entretien diffusé samedi que cet article serait remanié avant Noël et garantirait la liberté de la presse tout en protégeant la police. Emmanuel Macron a de son côté annoncé vendredi la création à partir de janvier d'une plate-forme nationale de signalement des discriminations en raison des origines ou de la couleur de peau lors des contrôles de police. Cette initiative a suscité la colère des syndicats de police, qui ont menacé de mettre un terme aux contrôles aléatoires. (Reuters TV, avec Benjamin Mallet et Richard Lough)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.