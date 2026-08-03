France: nouveau repli de la production manufacturière en juillet (PMI)

( AFP / ANGELA WEISS )

L'industrie manufacturière française s'est contractée en juillet, entre faiblesse de la demande à l'étranger et difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, entre autres, selon l'indice PMI publié lundi par S&P Global.

L'indice PMI manufacturier est tombé à 49,8 contre 51,2 en juin, repassant sous le seuil de 50 qui marque la frontière entre expansion et repli.

Cet indice des acheteurs bâti à partir des réponses de quelque 400 entreprises de l'industrie manufacturière, montre pour le troisième mois consécutif une baisse du volume global des nouvelles commandes, la demande étrangère étant particulièrement fragile.

Les stocks de produits finis ont diminué pour la troisième fois consécutive également, ainsi que le volume de travail en cours pour la deuxième fois depuis le début de l'année.

Néanmoins les fabricants ont renforcé leurs effectifs en juillet, avec un taux de croissance de l'emploi atteignant son plus haut niveau depuis décembre.

Les données continuent par ailleurs de signaler des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, particulièrement en raison de pénuries de composants électroniques et de produits chimiques.

Quant aux prix, le taux d'inflation sur les achats a été le plus faible depuis quatre mois, mais les prix de vente ont continué à augmenter, presque au même rythme qu'en juin.

"Le secteur manufacturier français est resté confronté à une conjoncture très difficile en juillet, les pressions inflationnistes et la faiblesse de la confiance ayant pesé sur les carnets de commandes des fabricants", résume Joe Hayes, économiste à S&P Global.

Selon lui, "la hausse des prix du pétrole et du gaz observée ces dernières semaines témoigne de la volatilité et de l’incertitude de l'environnement macroéconomique et géopolitique actuel, et risque d'entamer davantage la confiance des entreprises. Elle accroît notamment le risque d'une nouvelle chute de la demande, en particulier si l'inflation continue d’augmenter".

Malgré ces données globalement moroses, les perspectives d'activité pour les douze prochains mois se sont améliorées pour le deuxième mois consécutif, avec un degré d'optimisme élevé en juillet, les entreprises misant sur une amélioration de la demande.