France-Mediapart, documents à l'appui, accuse Bardella de mentir "à la France entière" sur son passé antisémite

(Ajoute réaction de Bardella §7-8)

Le site d'information Mediapart a publié jeudi les documents attestant selon lui de l'existence d'écrits antisémites de la part de Jordan Bardella, actuel président du Rassemblement national (RN), l'accusant d'avoir "menti à la France entière en n'assumant pas la paternité de ses propres textes".

Jordan Bardella a vigoureusement démenti un premier article de Mediapart paru lundi faisant état de propos antisémites et conspirationnistes de 2013 à 2015, au début de sa carrière politique, dans des dizaines d'échanges privés. Il a dénoncé des "faux grossiers" et une entreprise de déstabilisation, à sept mois de l'élection présidentielle.

L'avocat du RN et du président du parti, Me David Dassa-Le Deist, a déposé des plaintes pour diffamation face à "un tissu de mensonges", ainsi que pour faux et usage de faux "si des éléments écrits venaient à être publiés par le site".

Captures d'écran, emails, conversations privées sur des plateformes comme Facebook et Messenger, authentifiées selon Mediapart auprès du groupe américain Meta (propriétaire de ces plateformes), sont publiés jeudi sur le site, avec l'appui d'une vidéo sous le titre "Les preuves du mensonge".

Mediapart rappelle avoir entamé son enquête au printemps dernier et avoir mené des entretiens avec 18 personnes.

"En accord avec les sources concernées, Mediapart a sélectionné les éléments qu'il pouvait aujourd'hui révéler afin de défendre le sérieux de son travail face aux dénégations répétées de Jordan Bardella, de Marine Le Pen et de nombreux cadres du Rassemblement national", peut-on lire.

Jordan Bardella a décrit les éléments publiés par le site d'information comme des "pseudo preuves": "des montages grossiers, d'obscures captures d'écran manipulables, reprenant des propos ignobles que je n'ai évidemment jamais tenus".

"La prétendue 'investigation' s'effondre déjà", a-t-il écrit sur le réseau social X, reprochant à des "adversaires politiques et des dizaines de médias" d'avoir porté "une grave atteinte à (son) honneur". "J'ai chargé mon avocat de déposer plainte pour faux et usage de faux, en plus de la plainte déjà déposée pour diffamation", a-t-il ajouté.

Marine Le Pen, candidate du RN à l'élection présidentielle de 2027, a invité mardi le média, classé à gauche, à "enfiler son costard en Kevlar parce qu'il y aura évidemment une réponse à la manière dont ils se comportent". La fibre dite "Kevlar" entre dans la fabrication des gilets pare-balles.

Les écrits présumés rompent avec la stratégie de "dédiabolisation" engagée de longue date par Marine Le Pen, en tête actuellement dans les intentions de vote pour le scrutin de 2027, afin de mettre fin aux excès du parti cofondé par son père Jean-Marie Le Pen, décédé en janvier 2025, qui fut condamné pour racisme et antisémitisme. La candidate a fait de Jordan Bardella son Premier ministre dans l'hypothèse d'une victoire en 2027.

(Sophie Louet, édité par Jean Terzian)