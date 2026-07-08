France-Maroc : trop tôt pour se quitter

Le foot est de retour et l’équipe de France a rendez-vous ce jeudi soir avec le Maroc pour un quart de finale de Coupe du monde, un évènement devenu une routine sous Didier Deschamps. Il ne faut jamais banaliser un tel moment ni ce que l’on vit au rythme des Bleus qu’on n’a pas envie de quitter un 9 juillet, vingt ans tout pile après la finale perdue en 2006.

Enfin, il est temps de revenir au foot, au jeu et à tout ce qui fait qu’on aime la Coupe du monde, surtout quand l’équipe de France est encore de la partie. Les derniers jours, rythmés par les trop nombreuses polémiques découlant du match pénible contre le Paraguay et les déclarations abjectes d’une sénatrice mieux dans l’ombre que dans la lumière, ont fait oublier l’essentiel : les Bleus ont un quart de finale de Mondial à jouer, ce jeudi soir, contre le Maroc. C’est la routine depuis le début de l’ère Didier Deschamps, mais ce n’est pas une raison pour ne pas en faire un évènement et bouder notre plaisir d’être là, parmi les huit derniers rêveurs, encore une fois.

L’Allemagne, l’Italie et le Brésil, ces grands d’antan privés de leur rond de serviette à cette table, nous rappellent qu’on ne sait pas où sera la France dans quatre, huit ou douze ans. Les plus anciens le savent, atteindre les quarts de finale de Coupe du monde n’est pas une formalité. Ouvrons le livre d’histoire : les Bleus en ont joué autant depuis 2014 que durant la période 1962-2010. Après l’Allemagne (défaite 1-0), l’Uruguay (victoire 2-0) et l’Angleterre (victoire 2-1), le Maroc se présente à ce moment très particulier de la compétition, où le pays peut basculer dans une douce euphorie, une légèreté et une chaleur laissant croire que cet été ne sera pas comme tous les autres.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com