 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Maroc : trop tôt pour se quitter
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 23:05

France-Maroc : trop tôt pour se quitter

France-Maroc : trop tôt pour se quitter

Le foot est de retour et l’équipe de France a rendez-vous ce jeudi soir avec le Maroc pour un quart de finale de Coupe du monde, un évènement devenu une routine sous Didier Deschamps. Il ne faut jamais banaliser un tel moment ni ce que l’on vit au rythme des Bleus qu’on n’a pas envie de quitter un 9 juillet, vingt ans tout pile après la finale perdue en 2006.

Enfin, il est temps de revenir au foot, au jeu et à tout ce qui fait qu’on aime la Coupe du monde, surtout quand l’équipe de France est encore de la partie. Les derniers jours, rythmés par les trop nombreuses polémiques découlant du match pénible contre le Paraguay et les déclarations abjectes d’une sénatrice mieux dans l’ombre que dans la lumière, ont fait oublier l’essentiel : les Bleus ont un quart de finale de Mondial à jouer, ce jeudi soir, contre le Maroc. C’est la routine depuis le début de l’ère Didier Deschamps, mais ce n’est pas une raison pour ne pas en faire un évènement et bouder notre plaisir d’être là, parmi les huit derniers rêveurs, encore une fois.

L’Allemagne, l’Italie et le Brésil, ces grands d’antan privés de leur rond de serviette à cette table, nous rappellent qu’on ne sait pas où sera la France dans quatre, huit ou douze ans. Les plus anciens le savent, atteindre les quarts de finale de Coupe du monde n’est pas une formalité. Ouvrons le livre d’histoire : les Bleus en ont joué autant depuis 2014 que durant la période 1962-2010. Après l’Allemagne (défaite 1-0), l’Uruguay (victoire 2-0) et l’Angleterre (victoire 2-1), le Maroc se présente à ce moment très particulier de la compétition, où le pays peut basculer dans une douce euphorie, une légèreté et une chaleur laissant croire que cet été ne sera pas comme tous les autres.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un héros du Mondial a tapé dans l’œil de Messi
    Un héros du Mondial a tapé dans l’œil de Messi
    information fournie par So Foot 09.07.2026 14:43 

    Agent la Pulga au rapport. Véritable star de la Coupe du monde avec le Cap-Vert, Vozinha a tapé dans l’œil de Lionel Messi après leur affrontement en seizième de finale (3-2, AP) et de ses dirigeants de l’Inter Miami, selon Marca . D’ailleurs, c’est presque une ... Lire la suite

  • Mais au fait, il y a vraiment des lions dans l’Atlas ?
    Mais au fait, il y a vraiment des lions dans l’Atlas ?
    information fournie par So Foot 09.07.2026 14:23 

    La réponse risque de décevoir. Les Lions de l’Atlas : voici le surnom des joueurs de l’équipe marocaine . Et voilà pourquoi. Originaire du nord de l’Afrique, cette espèce de lion était présente dans la région de l’Atlas , une chaîne de montagnes qui s’étend au ... Lire la suite

  • Pire gardien, meilleurs tacleurs et dribbleurs : les stats du Mondial 2026
    Pire gardien, meilleurs tacleurs et dribbleurs : les stats du Mondial 2026
    information fournie par So Foot 09.07.2026 14:19 

    Les hommes mentent mais pas les chiffres. Pendant que Lionel Messi (8 buts), Kylian Mbappé et Erling Haaland (7) s’écharpent pour être le meilleur buteur du Mondial 2026 , d’autres joueurs se disputent dans des catégories statistiques plus niches. Petit point après ... Lire la suite

  • À Charléty, une Coupe du monde très spéciale
    À Charléty, une Coupe du monde très spéciale
    information fournie par So Foot 09.07.2026 13:01 

    À plus de 6 000 kilomètres du Mondial nord-américain, au stade Charléty de Paris, a lieu une autre Coupe du monde : celle du football unifié. Du 6 au 11 juillet, la compétition met sur le même terrain des jeunes atteints de déficience intellectuelle et d'autres ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank