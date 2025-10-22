France-Macron veut accélérer les mesures de "sécurisation" du Louvre

Le président de la République Emmanuel Macron a demandé mercredi en Conseil des ministres une accélération de la sécurisation du musée du Louvre, alors que l'établissement parisien a rouvert ses portes au public, quelques jours après le cambriolage spectaculaire dont il a été victime.

"(Le président de la République) a indiqué que des mesures de sécurisation du Louvre étaient en cours de déploiement, et il a demandé une accélération de ces mesures, propositions d'accélération attendues la semaine prochaine", a annoncé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

Le cambriolage spectaculaire du Louvre, dont le préjudice a été estimé à 88 millions d'euros, a provoqué l'émoi dans une partie de l'opinion publique et soulevé de nombreuses interrogations quant à la sécurité au sein du célèbre musée.

Le musée du Louvre a rouvert ses portes au public mercredi pour la première fois depuis le casse alors que le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a reconnu au micro d'Europe 1 un "échec" concernant la sécurité de l'ancienne résidence royale.

Sous le feu des critiques, la directrice du musée parisien, Laurence des Cars, doit être auditionnée mercredi devant le Sénat.

Emmanuel Macron a présenté en janvier dernier un projet de rénovation du musée du Louvre sur six ans et à cette occasion, Laurence des Cars avait alerté l'Etat sur la vétusté de l'établissement parisien.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)