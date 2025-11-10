France-Macron va recevoir Abbas mardi à l'Elysée

Le président Emmanuel Macron va recevoir mardi le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans le cadre d'une visite officielle, annonce lundi l'Elysée.
La France a reconnu en septembre l'Etat de Palestine, lors de l'Assemblée générale de l'Onu, estimant qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour la paix à long terme avec Israël.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer