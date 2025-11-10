 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Macron va recevoir Abbas mardi à l'Elysée
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 09:36

Le président Emmanuel Macron va recevoir mardi le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans le cadre d'une visite officielle, annonce lundi l'Elysée.

La France a reconnu en septembre l'Etat de Palestine, lors de l'Assemblée générale de l'Onu, estimant qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour la paix à long terme avec Israël.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    La justice examine la demande de mise en liberté de Sarkozy
    information fournie par AFP 10.11.2025 09:41 

    La cour d'appel de Paris a commencé lundi matin l'examen de la demande de mise en liberté de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis 20 jours à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne ... Lire la suite

  • Selon un rapport de l'Unédic rendu en octobre dernier, 515.000 ruptures conventionnelles individuelles ont ainsi été signées en France en 2024. ( AFP / EMMA DA SILVA )
    Ruptures conventionnelles : l'Unédic cherche à réduire leur coût
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.11.2025 09:35 

    En 2024, la signature des ruptures conventionnelles a bondi de 17%. Un coût total de 9,4 milliards d'euros pour l'Assurance chômage. Un rapport de l'Unédic, dévoilé par l e Parisien dimanche et consulté par l' AFP , rendu en octobre trace un panorama de ce dispositif ... Lire la suite

  • La bourse Euronext
    L'Europe ouvre en hausse, espoirs sur une fin prochaine du "shutdown" américain
    information fournie par Reuters 10.11.2025 09:16 

    Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, avec le regain d'optimisme quant à la possibilité d'une fin imminente de la fermeture partielle des administrations fédérales aux États-Unis ("shutdown"). À Paris, le CAC 40 gagne 1,06% à 8.034,63 ... Lire la suite

  • Céline Berthon, la directrice générale de la DGSI, à Saint-Ouen, le 11 mars 2025 ( POOL / Yoan VALAT )
    Abdeslam "pas mis en cause dans un projet d'attentat", selon la directrice de la DGSI
    information fournie par AFP 10.11.2025 09:05 

    La directrice générale de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), Céline Berthon, a affirmé lundi sur RTL que Salah Abdeslam "n'était pas mis en cause dans un projet d'attentat". Salah Abdeslam est une "figure très symbolique (...) c'est le seul ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank