France-Macron "regrette" de ne pas avoir assez réformé le modèle social

Emmanuel Macron a déclaré jeudi soir lors d'une interview sur TF1 et France 2 qu'il regrettait de ne pas avoir assez réformé le modèle social français.

"Je regrette de ne pas avoir été assez efficace et rapide" pour réformer le modèle social français, a dit le président de la République, qui quittera l'Elysée après l'élection présidentielle du printemps prochain après 10 ans au pouvoir.

(Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)