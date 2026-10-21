France-Les syndicats appellent à un grand mouvement le 5 novembre, mobilisation des Gilets jaunes samedi

* Les syndicats veulent un mouvement d'ampleurg

* Les Gilets jaunes appellent à manifester

* Le gouvernement au défi d'assurer la sécurité

* Le Pen et Mélenchon montent dans les sondages

(Actualisé avec déclarations des syndicats à la sortie d'une réunion à Matignon aux paragraphes 1-6)

Les principales organisations syndicales appellent à un mouvement d'ampleur le 5 novembre - la CGT lançant même un mot d'ordre de grève générale - après avoir été reçus à Matignon par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour faire le point sur la crise sociale qui secoue le pays.

Estimant que le gouvernement n'a apporté aucune réponse aux revendications exprimées notamment lors des manifestations du 17 octobre - mesures contre la cherté de la vie, amélioration des conditions d'enseignement - Marylise Leon, secrétaire générale de la CFDT, appelle à une "grande mobilisation" le 5 novembre.

De son côté, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a jugé que Sébastien Lecornu, ne fait que "renforcer" la colère.

"L'heure est venue de franchir un nouveau cap dans la mobilisation. La grève doit prendre le relais. C'est pourquoi la CGT, avec l'intersyndicale, appelle à la mobilisation la plus large possible le 5 novembre", a-t-elle dit.

A plus court terme, le gouvernement se prépare à une nouvelle mobilisation, à l'initiative des Gilets jaunes, dès samedi.

Réunis en collectifs, ces derniers ont appelé à manifester samedi à Paris entre Bastille et Opéra, un parcours non encore homologué par les autorités. La CGT appelle également à manister ce jour là, alors que les lycéens sont en vacances de la Toussaint.

Sous le feu des critiques après les violences, pillages et destructions ayant accompagné les manifestations nourries du 17 octobre, dénonçant la détérioration des conditions d'enseignement et la cherté du coût de la vie, le gouvernement tente de contenir la colère sociale et de prévenir tout manquement futur au maintien de l'ordre.

En visite au Qatar, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il tiendrait une réunion jeudi à Paris avec les responsables des services de renseignements, pointés du doigts dans cette crise sécuritaire.

Alors que des couvre-feux ont été instaurés dans plusieurs villes dont Paris, Lille et Marseille, et que des mobilisations sont annoncées pour samedi et la journée du 5 novembre, le gouvernement a prévu un renforcement de la présence policière et le déploiement de militaires dans le cadre du dispositif "Sentinelle".

Dans sa lettre d'invitation aux organisations syndicales dont Reuters a pris connaissance, le Premier ministre avait dit vouloir discuter des "voies et moyens de garantir l'indispensable liberté de manifester dans un contexte où certains essaient de la dévoyer en l'associant à des actes inacceptables" et des "réponses aux demandes exprimées par une partie de la jeunesse".

Les questions relatives au pouvoir d'achat seront abordées dans un second temps sous la houlette du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou.

"Il nous appartient à tous de montrer notre attachement à la démocratie sociale, tant par la méthode que par les actes", écrit Sébastien Lecornu.

"Jamais les jeunes, les travailleurs et travailleuses n'ont été aussi maltraités, aussi méprisés qu'aujourd'hui", a déclaré sur dit plus tôt sur RTL Sophie Binet, alors que les lycéens se mobilisent depuis un mois pour réclamer de meilleures conditions d'études.

"Il y a une colère légitime et énorme et la solution pour répondre à cette situation, c'est ce que je vais dire au Premier ministre tout à l'heure", a-t-elle souligné. "On ne répond pas à une mobilisation sociale par la répression, on y répond de façon politique (...) Il a quand même fallu 13 mois, une crise inédite du pouvoir d'achat, des mobilisations inédites pour qu'enfin il daigne recevoir les syndicats".

"ON VA TE POURRIR LA RÉUNION"

Le Premier ministre recevra les partis politiques jeudi après-midi. Le Rassemblement national sera représenté, mais ni par sa candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen ni par son président Jordan Bardella, a fait savoir ce dernier.

La France insoumise sera également présente.

"On va y aller, on va te pourrir la réunion", a prévenu Jean-Luc Mélenchon, chef de file du parti d'extrême gauche mardi soir lors d'une rencontre avec des militants lors de laquelle le candidat à l'Elysée a repoussé les critiques de la droite et du gouvernement l'accusant de favoriser la violence et le chaos.

"Croit-il réellement qu'en attaquant les boutiques on compte reprendre le pouvoir ?", a-t-il lancé.

Le week-end dernier, quelque 3.000 boutiques et magasins ont été pillés, abîmés et vandalisés, conduisant le gouvernement a prendre des mesures en faveur des commerçants, notamment une prise en charge du chômage partiel et des prêts à taux zéro jusqu'à 50.000 euros gérés par la banque publique d'investissement BPIFrance.

Dans les tribunaux, des dizaines de personnes arrêtées pendant les pillages et les violences ont commencé à comparaître.

"Je demande aux procureurs de faire preuve d'une fermeté totale", a déclaré Marine Le Pen mercredi sur Franceinfo.

Dans un sondage Ifop/Fiducial pour Sud Radio, LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisé entre le 17 octobre (à partir de 20h) et le 19 octobre, Marine Le Pen monte dans les intentions de vote et l'emporte dans tous les cas de figure au second tour. Jean-Luc Mélenchon gagne du terrain et les candidats Horizons, Édouard Philippe, et Renaissance, Gabriel Attal, reculent.

"Nous sommes confrontés à un Etat qui s'effondre, un pouvoir finissant", a dit Marine Le Pen sur Franceinfo "Le gouvernement a perdu la maîtrise de tout. C'est le chaos sécuritaire, budgétaire (...) Ce qui est arrivé le week-end dernier était prévisible. Tout cela n'a pas été anticipé."

Au Moyen-Orient, le président Emmanuel Macron a dit oeuvrer à la sécurisation de l'approvisionnement français en gazole, dans l'espoir de faire baisser les prix à la pompe.

"On fait tout ce qu'on peut", a dit à Doha le président au pouvoir depuis 2017, qui quittera l'Elysée en mai.

(Elizabeth Pineau, avec service France et Lucien Libert à Doha)