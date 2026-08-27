France: Les prix à la production rebondissent en juillet

Usine Renault de Douai

‌Les prix à la ​production de l'industrie française pour le marché français ont ​rebondi de 1,1% en juillet, ​montrent les ⁠données publiées jeudi par ‌l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une ​baisse ‌de 0,4% (révisé de -0,6%) en ⁠juin, selon les données.

"Les prix des produits des ⁠industries extractives, ‌énergie et eau ⁠augmentent (+2,9% après une ‌stabilité en juin), ⁠et ceux des produits manufacturés ⁠rebondissent (+0,7% ‌après -0,6% en juin)", précise ​l'Insee dans ‌un communiqué.

Sur un an, les prix à ​la production de l'industrie française ⁠pour le marché français ont accéléré à 3,4% en juillet, après 2,8% (révisé de +2,6%) en juin.

(Rédigé par ​Augustin Turpin)