France: Les prix à la production rebondissent en juillet

Usine Renault de Douai
Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont rebondi de 1,1% en juillet, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.
Ce chiffre est à comparer à une baisse de 0,4% (révisé de -0,6%) en juin, selon les données.
"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau augmentent (+2,9% après une stabilité en juin), et ceux des produits manufacturés rebondissent (+0,7% après -0,6% en juin)", précise l'Insee dans un communiqué.
Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont accéléré à 3,4% en juillet, après 2,8% (révisé de +2,6%) en juin.
(Rédigé par Augustin Turpin)
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